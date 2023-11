Cambia la data della finale di Sanremo Giovani 2023 che non sarà più in onda il 13 dicembre bensì il 19. Lo comunica la Rai con un comunicato stampa divulgata in data odierna.

Oggi, giovedì 2 novembre, viene comunicato lo spostamento della data della finale di Sanremo Giovani. Le Nuove Proposte non si sfideranno più il 13 dicembre, come comunicato nel regolamento ufficiale. La nuova data è quella del 19 dicembre. Appuntamento dunque a Sanremo e su Rai1, in prima serata, non più mercoledì 13 ma martedì 19 dicembre 2023 per conoscere coloro che accederanno a Sanremo 2024 a febbraio.

Il contest di Rai 1 destinato ai giovani cantanti emergenti, uomini, donne e gruppi, andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre e in diretta TV.

Sarà in questa serata che saranno selezionati i tre artisti giovani che poi parteciperanno, nella veste di Big, alla 74ma edizione del Festival della Canzone Italiana. Già confermate le date per il Festival di Sanremo 2024: appuntamento dal Teatro Ariston da martedì 6 a sabato 10 febbraio, giorno della finalissima dei Campioni.

Confermata la formula Amadeus che prevede l’inserimento dei giovani in gara tra i Big. Non ci sarà, neanche per il prossimo anno, la suddivisione tra Campioni e Nuove Proposte. Le tre Nuove Proposte selezionate a dicembre saranno inserite nel cast unico del Festival di Sanremo 2024, al fianco dei colleghi artisti più affermati della musica italiana.

Fu questa la formula che donò la vittoria a Mahmood. Tra i vincitori delle Nuove Proposte, approdò al Festival tra i Campioni e trionfò anche nel circuito Big con la canzone Soldi. Era il Festival 2019.