Il nuovissimo Apple iPhone 15, uscito sul mercato lo scorso mese di settembre, ha ricevuto già il suo primo sconto ufficiale su Amazon. Lo smartphone top di gamma presenta il 5% di sconto e viene adesso venduto al prezzo di 929 euro (invece di 979 euro di listino) e nelle cinque opzioni di colore Azzurro, Verde, Giallo, Nero e Rosa. La disponibilità del device è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. A seguire i dettagli sulle principali specifiche tecniche del dispositivo.

L’Apple iPhone 15 sfoggia un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, è a prova di schizzi, gocce e polvere con certificazione di grado IP68. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone. Presenta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM) e 2000 nits (peak). Sotto la scocca troviamo un processore Apple A16 Bionic Hexa Core (4nm), e GPU (5-core graphics), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone del colosso di Cupertino presenta sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 48MP, con apertura f/1.6 e OIS e un ultra-grandangolare da 12MP, con f/2.4. Troviamo, inoltre, Dual-LED dual-tone flash. Davanti la fotocamera selfie TrueDepth è da 12MP con f/1.9.

Quanto al profilo della connettività, l’iPhone 15 offre reti mobile 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, vivavoce, lettore MP3 e USB Type-C 2.0. Il nuovo connettore USB-C consente di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che utilizzate per l’iPhone 15. Lo smartphone adopera il sistema operativo iOS 17.0.3.

