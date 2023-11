Abbiamo ulteriori segnalazioni da prendere in esame in queste ore, a proposito di coloro secondo cui non funziona NoiPA. Anomalia che, secondo le informazioni raccolte in queste ore, potrebbe emergere in fase di login per tutti color che sono intenzionati a visualizzare il cedolino ad inizio novembre. Una vicenda che ricorda in parte quella che abbiamo trattato durante il mese di marzo sul nostro magazine, anche se in quel frangente le priorità del pubblico erano differenti. Vediamo come stanno andando le cose questo giovedì per tutti coloro che registrano il malfunzionamento in questione.

Segnalazioni secondo cui ad alcuni iscritti non funziona NoiPA: occhio ai problemi login per visualizzare il cedolino di novembre

Come stanno le cose? Abbiamo conferme sul fatto che, in queste ore, ci siano non poche segnalazioni da parte di alcuni utenti ai quali non funziona NoiPA. Dunque, i problemi con il login non consentono di visualizzare il cedolino di novembre, come spesso avviene quando iniziano ad aumentare le lamentele del pubblico. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, va detto, non ci sono riscontri ufficiali da parte dello staff e dell’assistenza, motivo per il quale non possiamo sbilanciarci più di tanto sulla natura del disservizio e soprattutto sulle tempistiche di risoluzione dello stesso.

Per ora, gli unici feedback del team riguardano eventuali problematiche generiche riscontrate sul sito: “Se riscontri problemi con il modulo di contatto online, prova ad utilizzare la webform dall’area pubblica del portale (senza effettuare il log in) o ad aprire direttamente il seguente link diretto“. Insomma, non resta altro da fare che attendere in caso di disservizi, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile qui in Italia.

Anche a voi non funziona NoiPA? Fateci sapere se registrate problemi login per vedere il vostro cedolino di novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com