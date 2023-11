Uomini e Donne e Amici non vanno in onda il 1 novembre. Perché? Ma soprattutto, quando tornano su Canale 5 i programmi di Maria De Filippi? Non c’è da allarmarsi. In questo articolo gli ultimi aggiornamenti sulla messa in onda delle puntate.

Mercoledì 1° novembre è un giorno festivo. Come tradizionale vuole, la programmazione di Canale 5 subisce cambiamenti e Mediaset rinuncia alla messa in onda di Uomini e Donne e di Amici di Maria De Filippi. Un giorno di pausa, dunque, per il talent di Maria e per i corteggiatori e le corteggiatrici Mediaset ma non c’è da preoccuparsi. Entrambi i programmi torneranno in TV successivamente.

Quando tornano su Canale 5 Uomini e Donne e Amici è presto detto: la data è quella di giovedì 2 novembre, stessi orari.

La programmazione di Canale 5 di mercoledì 1 novembre

Canale 5 festeggia tutti i Santi sospendendo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Confermati sono invece Beautiful e Terra Amara. Dopo Terra Amara, al posto di Uomini e Donne andrà in onda La Promessa dalle ore 14.45 alle ore 17.00. La Promessa sarà trasmessa anche nella fascia oraria dedicata ad Amici nei giorni non festivi, ossia quella compresa tra le 16.10 e le 16.45. Alle ore 17.00 è confermato il consueto appuntamento con Pomeriggio 5.

Uomini e Donne e Amici non in onda il 1 novembre

Uomini e Donne e Amici non saranno dunque in onda il 1 novembre ma torneranno in televisione nella giornata successiva. Giovedì 2 novembre, infatti, nella giornata dei Morti, Canale 5 torna alla sua programmazione tradizionale e conferma l’avvio della nuova puntata di Uomini e Donne alle ore 14.45, seguita da un nuovo appuntamento con Amici alle 16.10 per la striscia del Daytime quotidiano.