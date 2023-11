Le immagini di buon 2 novembre non mancheranno di certo su WhatsApp, in occasione della festività per la commemorazione dei defunti di questo 2023. La giornata davvero speciale è dedicata a chi è venuto a mancare nel recente passato, come anche in tempi a noi più lontani. Nella maggior parte dei casi, il passare anche di anni da una perdita importante non lenisce per nulla sentimenti come il dolore o la mancanza. Questo è di certo un motivo in più per onorare la memoria dei propri cari attraverso gesti semplici come pure quello di una condivisione di un’immagine sul telefono con un parente, amico, conoscente al quale ci accomuna un evento triste.

La festività della commemorazione dei defunti ha una valenza fortemente religiosa per i cattolici, eppure la ricorrenza non lascia certo insensibili anche i non credenti. Anche per questi ultimi, il 2 novembre ha almeno il valore di giornata del ricordo per qualcuno di molto speciale. Soprattutto i cristiani invece fanno ricorso a questa data non solo per rivolgere un semplice pensiero a chi non c’è più, ma anche per mettere in pratica degli specifici rituali di preghiera, con annesse celebrazioni eucaristiche in luoghi come chiese e cimiteri.

Nella galleria presente al termine di questo articolo ci sono tante immagini di buon 2 novembre pronte all’uso per essere condivise su WhatsApp e non solo. La quasi totalità delle proposte in foto si accompagna anche a frasi che sottolineano l’importanza del ricordo delle persone care nella festività di scena oggi ma anche in qualsiasi altro momento dell’anno. Ognuna delle soluzioni potrà essere esplosa per procedere al relativo inoltro con lo smartphone attraverso l’app di messaggistica in assoluto più utilizzata. In alternativa, naturalmente, il contenuto o i contenuti preferiti potranno anche essere utilizzati per altri servizi di comunicazione o sul proprio social network preferito.

