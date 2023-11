C’è chi trova stucchevoli le good vibes del pop contemporaneo, e chi sposa questo pensiero potrebbe mantenerlo per la Taylor’s Version di 1989 di Taylor Swift, ma è sicuro di non sbagliare? La storia è nota a tutti: dopo le colossali dita medie mostrate a vicenda tra la popstar e Scooter Braun, la Swift ha ripreso in mano i suoi dischi e ha deciso di riproporli nella sua versione. La Taylor’s Version di 1989, dunque, è una di queste uscite.

L’originale uscì nel 2014, con una Taylor Swift sempre più impostata sulla scena pop internazionale con canzoni fresche e perfettamente radiofoniche, con intorno a sé tonnellate di swifties che ancora oggi non smettono di seguirla. Se oggi osserviamo a posteriori l’intera carriera della popstar possiamo affermare – senza correre il rischio di incontrare cecchini puristi – che Taylor Swift è un’artista assolutamente versatile. Non nel senso che sarebbe in grado di spaziare tra un brano dei Dead Kennedys e una collaborazione con i Porcupine Tree, ma constatando quanto sia stata abile nel muoversi tra le sfumature mainstream senza troppa fatica, dal rock al pop, ma anche il folk pop.

1989, infatti, fu la prima vera svolta pop di Taylor Swift, ancora reduce dal successo di Red (2012) e con la voglia di farsi più spudorata, libera e leggera. Ciò che era, è rimasto nella Taylor’s Version con una marcia in più. Se con 1989 la più giovane Swift giocava a fare la popstar, la Taylor’s Version è la risultante del percorso di una ragazza che sì, è riuscita a diventare una popstar. Ce lo racconta Welcome To New York che apre il disco con un mood a metà tra l’atmosferico e il simpatico che viene ripreso anche in Blank Space e Style, quest’ultima molto vicina ai fasti del pop anni ’90.

Con Out Of The Woods troviamo la prima grande sorpresa dell’album: il beat trascinante e i riverberi dei synth ci fanno chiudere gli occhi e ci trasportano, davvero, in un bosco di aria pulita. Il disco contiene anche i brani che in quell’anno divennero hit radiofoniche – Shake It Off, Bad Blood, Wildest Dreams – qui riproposte senza sovrapporre troppo le due linee temporali, ma per sottolineare la missione di fondo: raccontare un viaggio.

Il viaggio che Taylor Swift ci propone è quello del tempo, con partenza nel 1989 che le diede i natali, a bordo della sua navicella pop sulla quale esploriamo l’essenza delle sonorità degli ultimi 30 anni. Ecco perché 1989 è un disco in cui dominano synth pop e pop dance, anche nella Taylor’s Version che oggi rende giustizia a una carriera con la quale l’artista non intende scendere a compromessi.

Eccoci quindi di fronte al groove frenetico di I Wish You Would, ma anche di fronte all’intensità di This Love e Clean e al revival pop di New Romantics. Come tradizione insegna, questa Taylor’s Version contiene anche cinque inediti del ciclo From The Vault scritti insieme a Jack Antonoff che si aprono con Slut! – che ha quell’r’n’b che finora non abbiamo ascoltato – e chiudono il cerchio con Is It Over Now?.

Ascoltare questa versione di 1989 di Taylor Swift significa ascoltare un processo di liberazione. Riprendere in mano la propria carriera dopo aver sperimentato importanti cambi di stile e aver conquistato il mondo non è certo un’opera facile. Per questo dopo album come Folklore (2020), Evermore (2020) e Midnights (2022), 1989 (Taylor’s Version) suona come un processo di purificazione, la riscoperta di un periodo storico al quale la popstar deve probabilmente tutto, anche i suoi swifties e le sue ritrovate sicurezze.

