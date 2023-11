Stiamo vivendo un momento a dir poco caldo con il Samsung Galaxy S23 e gli altri modelli che fanno parte di questa serie, considerando il fatto che finalmente possiamo soffermarci su mosse ufficiali da parte del produttore per quanto concerne il rilascio del pacchetto software impostato su One UI 6.0 e Android 14. Chi pensava che ci si potesse fermare qui, comunque, si sbagliava di grosso. Dunque, dopo aver annunciato l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento ufficiale in Italia, come avete riscontrato ad inizio settimana con altro approfondimento, tocca proiettarsi in avanti.

Non si fermano i lavori con il Samsung Galaxy S23: in programma un nuovo aggiornamento One UI 6.0 a novembre

Cosa possiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S23 in vista del mese di novembre? Nelle prossime settimane assisteremo al rilascio di un ulteriore aggiornamento, nel tentativo di rendere più gradevole l’esperienza di One UI 6.0. Le migliorie alle quali ha pensato il produttore coreano, a detta di SamMobile sono molto chiare. Partiamo dal presupposto che alcuni utenti al momento non sono ancora soddisfatti della fluidità di alcuni elementi, al punto che l’azienda avrebbe già annunciato che migliorerà queste cose nel prossimo aggiornamento.

Tutto il discorso di oggi, a partire proprio dai Samsung Galaxy S23 che toccheranno con mano per primi il prossimo upgrade, verte attorno ad animazioni che si erano rivelate più fluide durante l’apertura e la chiusura di app e widget utilizzando i gesti di navigazione. Plus che è venuto meno con beta successive di One UI 6.0 e con l’aggiornamento stabile, deludendo non poco il pubblico. Tuttavia, il produttore asiatico ha fatto sapere che torneranno con la prossima patch.

Dunque, gli sviluppatori hanno migliorato le animazioni in molte aree della nuova One UI 6.0 durante la fase di beta testing, ma queste migliorie verranno a galla solo con il prossimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S23.

Continua a leggere su optimagazine.com