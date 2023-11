Blanca 3 ci sarà. La conferma arriva dal regista della fiction Jan Michelini, che ha annunciato un seguito dell’apprezzata fiction di Rai1, liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi.

Nonostante un leggero calo rispetto alla prima stagione, il secondo ciclo di puntate ha mantenuto quella formula di successo che il pubblico ha amato fin da subito. La freschezza e la “fame di vita” della giovane ipovedente, Blanca Ferrando, interpretata splendidamente da Maria Chiara Giannetta, hanno emozionato e fatto divertire gli spettatori della rete ammiraglia.

In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, Jan Michelini ha confermato che Blanca 3 si farà, spiegandone il motivo:

“E’ una serie che abbiamo venduto in decine di paesi. Ha avuto un grande successo in Francia Spagna, Portogallo e Germania. Ma anche in tutti i paesi dell’est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale!”

Blanca ha potuto contare anche di una distribuzione sulle piattaforme di streaming. Oltre a RaiPlay, dove è fruibile in modo gratuito, la fiction è stata resa disponibile anche su Netflix. Ciò ha contribuito ad aumentare la popolarità del prodotto, e molte persone da ogni parte del mondo si sono interessate ad esso.

Nelle nuove puntate (sei in totale), si andrà ad esplorare il mondo di Blanca in profondità. Diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, la ragazza dovrà affrontare sfide nuove e difficili, sia sul lavoro che sul privato. Tornano gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo; Lucia (interpretata da Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca; il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola). Ritroveremo i colleghi del commissariato, Mario Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno). La tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto perché lui la farà ingelosire con una nuova fiamma che viene dal passato. Non mancherà Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti.

