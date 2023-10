Oggi, 31 ottobre 2023, Vasco Rossi ricorda la morte del padre. Era proprio il 31 ottobre del 1979 quando suo padre Carlino lasciò questo mondo, e il Blasco mette un post su Instagram per condividere con i suoi fan quel momento tragico.

Papà Carlino è spesso nei pensieri di Vasco. Giovanni Carlo Rossi, questo il nome di battesimo del padre del rocker di Zocca, era un camionista spesso descritto come un uomo puntale e preciso nel suo dovere. “Se n’è andato di colpo ed è stato uno shock totale”, aveva scritto nel 2022. Nel suo quinto disco Vado Al Massimo (1982) Vasco gli dedicò il brano Canzone, e il suo ricordo era tutto nel verso: “E nell’aria ancora il tuo profumo dolce, caldo, morbido”. Chi ha subito il trauma della perdita di un parente stretto sa bene quando il dolore non passi mai del tutto, diventando piuttosto una ferita che si autoalimenta negli anni e che lascia un grande vuoto.

Per questo non passa occasione in cui Vasco non ricordi l’amato papà, per lui sempre un grande esempio. Oggi il rocker di Zocca scrive:

“Il 31 ottobre del ‘79 improvvisamente muore mio padre. Eravamo in un appartamento di 70-80 metri quadri a Zocca io e mia mamma. È riuscito a comprare l’appartamento, ma non avevamo altro. Mi ricordo che l’ultima volta che l’avevo visto mi aveva montato le doppie finestre. Poi è partito e dopo non l’ho più visto. È proprio come se avesse voluto dire: ‘Guarda ti ho sistemato, adesso che sei in casa che è di proprietà vostra posso andarmene tranquillamente’, o meglio : ‘Io me ne vado e tu… è ora che ti svegli!‘. Grazie, papà”.

Non ci si riprende mai dal dolore per la perdita di un papà. Si scopre, piuttosto, di essere ancora piccoli e indifesi, anche quando si è la più grande rockstar italiana.

