Torna Boomerissima su Rai2, al via la seconda stagione dello show di Alessia Marcuzzi, con tanti ospiti pronti a darsi battaglia di settimana in settimana in prima serata.

Dopo il successo della prima edizione, martedì 31 ottobre, Alessia Marcuzzi debutta con la nuova stagione di Boomerissima. Protagonista del programma, la sfida generazionale tra Boomer e Millennial. Ogni squadra è rappresentata da personaggi famosi. La prima è composta da vip che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio.

Le squadre della prima puntata di Boomerissima

Le squadre della prima puntata di Boomerissima, su Rai2 il 31 ottobre, sono composte dai seguenti vip.

Boomer: Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo.

Millennial: Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Nella nuova edizione di Boomerissima, in ogni puntata ci saranno anche a ospiti speciali che passeranno in studio per salutare Alessia Marcuzzi e portare il loro supporto a ciascuna delle due squadre.

Nella prima serata, la Guest Star sarà Antonella Clerici, a cui seguiranno, nella sezione Mito di Puntata Paola & Chiara. Non mancherà, inoltre, il supporto alle due generazioni in sfida da parte di Alfa e degli Snap, rappresentanti dei tormentoni di ciascuna delle due categorie.

Le novità della seconda edizione di Boomerissima

Non solo gli ospiti speciali di cui sopra. Nella seconda edizione dello show, l’Armadio Magico farà vivere agli ospiti del programma un’emozionante esperienza all’interno della casa di Friends, la sitcom simbolo degli anni ’90.

I giochi di Boomerissima, inoltre, tornano protagonisti su Rai2 ma con una nuova veste e ai più divertenti se ne aggiungono anche di nuovi.

A impreziosire il programma, ci saranno le spettacolari coreografie realizzate dal Direttore artistico Luca Tommasini.

Al termine di ogni puntata verrà decretata la squadra vincitrice tra Boomer e Millenial.