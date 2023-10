Nel mese di novembre la stagione delle serie televisive entra nel vivo. Ad attenderci, insieme al freddo invernale, tante ore spese sul divano a gustarci nuove storie presto disponibili sulle piattaforme di streaming.

Ecco la Top 5 delle novità di novembre, in termini di novità dal mondo delle serie TV, da non perdere per nessuna ragione.

SUBURRAETERNA (Netflix, 14/11) – Sequel di Suburra, per rivivere il malaffare e la criminalità organizzata della Capitale. Una serie in 8 episodi che riparte dagli eventi del finale della terza stagione dello show di Stefano Sollima. Il Governo e la Chiesa alle prese da difficoltà di natura diversa saranno presi di mira, così come il Campidoglio, da nuove figure in cerca di potere.

