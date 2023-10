Di recente, Samsung ha introdotto gli smartphone Samsung Galaxy A05 e Galaxy A05s. Il colosso sudcoreano, adesso, sarebbe pronto a lanciare sul mercato un altro device della serie A, ovvero il Samsung Galaxy A15 5G. In ottica del debutto, il tipster Paras Guglani ha rivelato il prezzo e le principali specifiche del nuovo medio gamma. Andiamo subito a vedere insieme quali sono i dettagli tecnici.

Il Samsung Galaxy A15 5G, nonché successore del Galaxy A14 5G, disporrà di un display OLED Full HD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca troveremo un processore MediaTek Dimensity 6100+, con GPU Mali G57, abbinato a 4/6GB di RAM e fino a 128GB di spazio di archiviazione con supporto microSD (espandibile fino a 1TB). Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W; inoltre, per l’autenticazione biometrica, il device sarà dotato di uno scanner di impronte digitali posto lateralmente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Samsung Galaxy A14 5G mostrerà sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 50MP (con zoom 10x), uno da 5MP e uno sparatutto da 2MP; frontalmente, la fotocamera frontale per selfie e videochiamate sarà da 13MP. Stando agli ultimi rapporti, il dispositivo sarà disponibile nelle opzioni di colore blu e nero e avrà un prezzo di 149 dollari negli Stati Uniti; una precedente indiscrezione, inoltre, indicava un prezzo in Europa di circa 250 euro. Il tipster Paras non ha specificato se questo sarà il costo della variante base, ma è possibile aspettarci che sia quello di partenza. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato in configurazione base da 4 + 64GB. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Samsung riguardo alle varianti 4G e 5G: pertanto, è consigliabile attendere ulteriori informazioni da fonti affidabili prima di considerare queste specifiche come definitive.

Continua a leggere su optimagazine.com