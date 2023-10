La sicurezza per WhatsApp è un aspetto che non può mai passare in secondo piano, si studiano sempre nuove modalità di accesso per migliorare tale aspetto. Tenendo presente proprio la questione privacy per utilizzare l’app di WhatsApp, ecco che anche per i dispositivi iPhone è pronto il supporto per le passkey. Su Android tale processo è stato avviato da qualche settimana, ora anche per chi dispone di un dispositivo Apple potrà ritrovarsi con questa particolare novità.

Previsioni su quando ci sarà passkey su WhatsApp per iPhone: il punto della situazione al momento

Dunque, non solo novità sul fronte sui gruppi, come quelle analizzate di recente. Nell’ultima versione beta dell’app per iOS, è stato infatti avvistato il codice per il supporto passkey ed è stato individuato, più nello specifico, dal ricercatore software @aaronp613. Questo tipo di novità per i possessori di iPhone che utilizzano WhatsApp garantirebbe l’ingresso in app con l’uso del Face ID, il Touch ID o il codice di sblocco del dispositivo.

Queste passkey sono memorizzate nel portachiavi iCloud e per poterle utilizzare sull’iPhone c’è bisogno che tale dispositivo sia aggiornato almeno ad iOS 16. Secondo quanto riportato da Apple queste passkey sono nettamente più sicure delle password tradizionali perché vengono generate in modo univoco per ogni account direttamente dal dispositivo dell’utente e sono meno soggette a tentativi di phishing. Si ha poi modo di utilizzarle su tutti i dispositivi che sono collegati allo stesso ID Apple.

Sappiamo come WhatsApp abbia introdotto questa novità in ambito sicurezza già per molti dispositivi Android, nel caso degli iPhone bisognerà attendere almeno fine novembre. Ciò significa che nel giro di qualche settimana ecco che anche i possessori di iPhone potranno sfruttare su WhatsApp le passkey. Sono tante ormai le applicazioni che hanno deciso di adottare tale metodo per la sicurezza, una strada quindi spianata per tutti. I possessori di iPhone dovranno pazientare ancora un po’, ma ormai è chiaro che anche Apple abbia deciso di adottare questo metodo di accesso per chi utilizza WhatsApp sul proprio iPhone.