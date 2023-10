Questa sera alle 21:30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della serie Per Elisa-Il caso Claps, con due nuovi episodi inediti, fruibili anche in streaming su RaiPlay.

La fiction ricostruisce la vicenda della scomparsa di Elisa Claps, la ragazza di 16 anni di Potenza di cui si persero le tracce la mattina del 12 settembre 1993, per 17 anni, quando il suo corpo fu ritrovato nel sottotetto di una chiesa, nel 2010. La serie è strutturata in 6 episodi. Gli ultimi due saranno trasmessi sul primo canale Rai il 7 novembre.

Nel terzo episodio la famiglia Claps riceve una richiesta di riscatto da parte di alcune persone che poi si rivelano sciacalli. Intanto Gildo, fratello di Elisa, pressa il fidanzato della sorella di Danilo Restivo, il quale racconta che il cognato aveva uno strano atteggiamento il giorno in cui la ragazza è scomparsa, e partecipa a fiaccolate e iniziative in onore della sorella.

Danilo viene arrestato per false dichiarazioni, dopo che gli inquirenti hanno rilevato forti incongruenze nelle sue deposizioni. L’assenza del corpo di Elisa, però, porta le indagini a un punto morto. Vengono chiuse senza un colpevole. Gildo, frustrato, lascia la fidanzata Irene per non rovinarle la vita.

L’episodio successivo si apre con un salto temporale di un anno. Irene vuole riavvicinarsi a Gildo che continua la sua ricerca ossessiva della verità sulla scomparsa della sorella. Irene gli presenta Don Marcello e tra lui e Gildo nasce un’amicizia. Insieme fondano Penelope, una fondazione che aiuta i familiari delle persone scomparse.

