Dopo l’uscita dei nuovi smartphone della serie Moto G, come Moto G54 5G e Moto G84 5G, il produttore statunitense si sta preparando a lanciare molto presto un altro device, ovvero il Moto G24 5G. Questo dispositivo, che dovrebbe essere un telefono di fascia media, andrà a succedere al Moto G23. Il device è apparso sull’elenco Geekbench Benchmark, riportando alcuni dettagli su quelle che saranno le possibili specifiche e abilità hardware.

L’elenco Geekbench ha rivelato che il prossimo Moto G24 5G disporrà di un processore octa-core MediaTek Helio che ha ottenuto 407 punti nel test single-core e 1399 punti nel test multi-core. Il telefono ospita una CPU octa-core con la configurazione di 6x Core 1.8GHz e 2x Core 2.00GHz. Il SoC è abbinato a 8GB di RAM e ospita una GPU Mali G52. Questo potrebbe significare che il nuovo medio gamma di Motorola sarà alimentato dal MediaTek Helio G80 oppure da Helio G85, proprio come il suo predecessore Moto G23. Esso, infatti, è dotato del chipste MediaTek Helio G85, affiancato a 4/8GB di RAM e 64/128GB di spazio di archiviazione. Inoltre, ospita un modulo a tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50MP, un sensore ultra-wide da 5MP ed un obiettivo macro da 2MP, oltre a una batteria da 5000mAh e a un display LCD da 6,5 pollici HD+ con refresh rate a 90Hz.

Il Moto G24 5G eseguirà il nuovo sistema operativo Android 14. Ulteriori dettagli, tra cui la data di lancio e le informazioni sulla disponibilità del dispositivo, restano ancora ignoti. Anche per quanto riguarda il prezzo non ci sono dettagli, ma è possibile aspettarci un costo che si aggiri intorno ai 239 euro, come quello di lancio in Italia del suo predecessore. Dunque, non ci resta che attendere maggiori informazioni sul device nei prossimi giorni, prima del lancio ufficiale.

