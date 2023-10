Occorre assolutamente un focus sui biglietti di Juventus-Napoli, soprattutto per i tanti tifosi che intendono seguire la squadra campione d’Italia in trasferta. Dunque, un altro approfondimento in merito a big match di Serie A, dopo quello delle scorse settimane per la sfida tra Atalanta e Inter. In effetti, nonostante manchi poco più di un mese alla partita in programma allo Stadium, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per la tifoseria campana, con probabili limitazioni destinate a condizionare anche la fase della vendita libera. Del resto, la priorità è minimizzare qualsiasi rischio relativo alla sicurezza.

Cosa sappiamo sulla vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per il settore ospiti allo Stadium

In particolare, quando sarà possibile muoversi in modo concreto con la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per il settore ospiti? Al momento non abbiamo riscontri ufficiali, anche perché il club bianconero fa sapere che si attendono giustamente disposizioni da parte della questura per capire come dovrà essere gestita quella fase. Andiamo con ordine, perché per i tifosi della Juventus la vendita libera scatterà il 13 novembre alle ore 10. Per questo motivo, non c’è alcuna possibilità che ci si possa muovere con il settore ospiti prima di questa data.

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere, dunque, ma è altamente probabile che solo gli ospiti in possesso di determinate tessere legate al club azzurro possano accedere al settore in questione. Visti i tanti tifosi della Juventus residenti in Campania, oltre a quelli del Napoli che vivono in Piemonte, infatti, è impossibile limitarsi a vincoli territoriali per evitare che possano essere a stretto contatto in alcuni settori dello stadio. Staremo a vedere quando arriveranno comunicazioni ufficiali in merito.

Torneremo da voi appena si saprà qualcosa di più sulla vendita dei biglietti di Juventus-Napoli, in programma a dicembre.

Continua a leggere su optimagazine.com