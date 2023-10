Domani 1 novembre sarà la Festa di Ognissanti 2023, un’occasione davvero speciale che rende omaggio a tutti i nostri Santi. Volete cogliere l’opportunità di fare gli auguri ad amici e parenti, magari su WhatsApp per velocizzare un po’ le cose? Siamo qui proprio per proporvi una buona selezione delle migliori frasi e foto, così che possiate inviarle senza problemi per regalare un dolce pensieri a chi volete bene.

Partiamo dalle frasi per fare gli auguri in occasione della Festa di Ognissanti domani 1 novembre, da poter inoltrare tranquillamente ogni volta che desiderate. Non c’è bisogno di andare al manicomio e di scervellarsi alla ricerca di parole o citazioni ad effetto: tutto quello che vi serve è proprio qui davanti a voi.

“Camminiamo sulle orme dei veri saggi: i Santi” (C. Lubich)



“Tanti auguri, che i Santi possano illuminarti il cammino”



“Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che siano Loro a ispirare il tuo cammino soprattutto nelle giornate meno luminose”



“In questa giornata è importante rivolgere lo sguardo al cielo affinché tutti i nostri pensieri più profondi volgano verso le persone care e affinché i Santi in Paradiso si prendano cura di loro e di noi”



“Tutti noi abbiamo dei Santi in cielo da pregare e che ci proteggono. Io oggi prego anche per i vostri, affinché vi custodiscano sempre nella pace e nell’armonia”

Le frasi sono importanti, ma c’è anche dall’altro, specie quando la tecnologia viene in nostro aiuto con le varie applicazioni social di cui ormai siamo tutti provvisti. Le foto, ad esempio, sono un ottimo modo per far sentire la propria presenza nella vita delle persone a cui teniamo. La Festa di Ognissanti ben si presta alla questione: domani 1 novembre potrete inviare ai vostri cari una serie di immagini appositamente selezionate per la ricorrenza. Ne abbiamo scelte varie, così che possiate scegliere quella o quelle che più sposano il vostro caso.

Del resto, ci vuole veramente poco per dedicare un pensiero speciale a tutti quelli che sono nel vostro cuore. La Festa di Ognissanti di domani 1 novembre vi consentirà di avvicinarvi ancora di più agli affetti più cari, quelli per cui sareste disposti a fare follie senza chiedere nulla in cambio.

