Come anticipato nelle prime ore di questa mattina 30 ottobre, l’aggiornamento One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23 Ultra ha iniziato ad essere distribuito globalmente nella sua versione finale, insieme ad Android 14. Chi temeva che l’Italia non fosse immediatamente coinvolta dal rilascio può dormire sonni tranquilli. Il download è appena partito pure dalle nostre parti, anche se in particolare per un modello specifico di top di gamma di quest’anno (almeno al momento di questa pubblicazione, ma la situazione è in continuo divenire9.

Le prime notifiche relative al rilascio della One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23 sono giunte sugli esemplari di Samsung Galaxy S23 Ultra in Italia. Infatti, è il modello più accessoriato di tutti lanciato quest’anno ad aver ricevuto per primo il corposo aggiornamento software. In effetti, le novità in arrivo riguardano sia l’ultima interfaccia One UI 6.0 del produttore che i cambiamento dell’ultima versione del sistema operativo Android 14.

Per quanto le prime notifiche siano per ora giunte sui Samsung Galaxy S23 Ultra soltanto, non ci sono dubbi che l’update arriverà subito anche per i dispositivi Plus e standard della stessa gamma di telefoni di punta di quest’anno. Prima di effettuare l’operazione di adeguamento software per un passaggio così fondamentale, è consigliabile effettuare un backup dei propri dati, anche se per il momento non si segnalano problemi con l’aggiornamento. Proprio per il download invece, è consigliabile avere il telefono con una percentuale di batteria residua di circa il 50%, oppure assicurarsi di essere vicini ad una fonte di alimentazione durante questa fase. Successivamente, l’installazione prenderà diversi minuti e al termine di tutta la procedura, anche un riavvio del telefono. Dopo la lunghissima fase di beta (ben 9 firmware di test) il pacchetto non dovrebbe contenere bug o dare problemi, ma solo nei prossimi giorni capiremo se gli sviluppatori hanno lavorato al meglio.

