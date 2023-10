I possessori dei Samsung Galaxy S23 possono finalmente scaricare la versione stabile di Android 14 e One UI 6 a partire da oggi, ma il colosso di Seul non si dimentica dei telefoni Galaxy che utilizzano ancora il firmware beta di One UI 6. L’azienda sudcoreana ha rilasciato il quarto aggiornamento beta della One UI 6 per il Samsung Galaxy Z Fold 5 poche ore fa e adesso sta lanciando un nuovo aggiornamento beta per gli utenti del Samsung Galaxy S22. La One UI 6 beta 3 per i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra è stata rilasciata con la versione firmware ZWJN. Il primo mercato ad ottenerlo è la Corea; anche altri mercati dove è disponibile la versione beta dovrebbero ottenere la nuova build a breve.

Come riportato da “SamMobile“, il terzo aggiornamento beta del Samsung Galaxy S22 con la One UI 6 apporta correzioni di bug e migliora la stabilità generale. Il colosso di Seul ha dichiarato la scorsa settimana che la nuova beta del device incorporerà il feedback della beta One UI 6 per la serie Samsung Galaxy S23 e, sebbene non sia menzionato nulla del genere nel registro delle modifiche, aspettatevi che i vostri Samsung S22, S22+ o S22 Ultra funzioni meglio di prima. Nell’elenco dei problemi noti, il produttore asiatico afferma che alcune app bancarie potrebbero non funzionare per gli utenti coreani dopo aver installato l’ultima build. Stranamente, anche il miglioramento della stabilità del software è menzionato come un problema noto nel log delle modifiche, anche se probabilmente si tratta di un errore di battitura passato inosservato a causa di quanto l’azienda sudcoreana sia impegnata oggi sul fronte dell’aggiornamento di Android 14 basato su One UI 6.

Per scaricare il terzo aggiornamento beta, vai all’app “Impostazioni del telefono > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Se utilizzate la beta sul vostro driver giornaliero, ricordatevi di effettuare un backup prima di procedere con l’installazione.

