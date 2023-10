Suburraeterna si appresta a sbarcare su Netflix. Il sequel di Suburra sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 14 novembre 2023 e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



La storia di Suburraeterna partono subito dopo gli eventi verificatisi negli episodi finali di Suburra, ambientata nel 2011 a Roma. Cinaglia e Badali gestiscono gestiscono gli affari criminali nella Città Eterna, insieme ad Adelaide e Angelica, che guidani gli Anacleti, e Nadia, che controlla lo spaccio di droga a Ostia.



L’equilibrio che però si è venuto a creare non è gradito da qualcuno che fa il suo ingresso con prepotenza sulla scena e, accrescendo il proprio potere, a poco a poco, cerca di capovolgere la situazione nella Capitale. L’ascesa di nuovi protagonisti della criminalità organizzata romana coinvolgerà tutti gli ambienti cittadini, compresi Chiesa e Campidoglio.



Prodotta da Cattleya e scritta da da Fabrizio Battelli ed Ezio Abate, la serie in otto episodi è diretta da Ciro D’Emilio e Alessandro Tonda. Tra i principali interpreti ritroviamo Giacomo Ferrara, Filippo Nigro, Carlotta Antonelli, Federica Sabatini.

