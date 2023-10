Ormai è un classico andare alla ricerca di idee interessanti, a fine ottobre, per quanto concerne gli auguri di buon Halloween 2023 tramite frasi ed immagini a tema. Ecco perché vogliamo fornire ai nostri lettori delle dritte per essere in prima linea in un contesto del genere. Strappare un sorriso o magari uno spavento scherzoso tramite Facebook e WhatsApp, infatti, è una tentazione di cui non possiamo fare a meno. Vediamo quali sono i contenuti più adatti in vista di una serata sempre più sentita anche qui in Italia, dove abbiamo importato una tradizione tutta americana.

Spunti utili per individuare i migliori auguri di buon Halloween 2023 tramite frasi ed immagini idonee

Halloween è una festa celebrata il 31 ottobre in molti paesi di tutto il mondo. È una festa di origine celtica che celebra la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. In un contesto simile, non è tanto complicato individuare immagini a tema Halloween. Si tratta di una ricorrenza da sempre caratterizzata da immagini e simboli macabri e spaventosi. Alcune delle immagini più comuni associate ad Halloween includono zucche intagliate, fantasmi, streghe e vampiri. Esattamente come avvenuto un anno fa, dunque, abbiamo un po’ di contenuti a tema che possono fare la differenza per chi cerca spunti in ottica.

Andiamo però con ordine, soffermandoci in prima istanza sulle frasi che potrebbero tornarvi utili nell’inviare gli auguri di buon Halloween 2023. Quella trattata oggi è anche una festa caratterizzata da frasi e battute divertenti e spaventose. Alcune delle frasi più comuni associate ad Halloween rimandano ai seguenti testi:

“Festa degli zombie e dei morti viventi. Praticamente è la festa di noi, quando ci alziamo dal letto ogni mattina”;

“Non per vantarmi ma io portavo le occhiaie molto prima che in Italia si festeggiasse Halloween”;

“Per spaventarsi ad Halloween basta aprire la fotocamera frontale”;

“Halloween è l’unico giorno dell’anno in cui le zucche vuote fanno simpatia”;

“Da 3 ore sono fermo a pensare cosa rispondere ad uno che mi ha detto ‘buon Halloween'”.

Per quanto concerne le immagini, anche qui avete l’imbarazzo della scelta in vista dell’invio degli auguri di buon Halloween 2023. Ecco una gallery che potrebbe tornarvi utile per l’invio di foto adeguate alla ricorrenza.

Halloween funny idea for party food. Halloween creative cheese snack on a wooden table.

Continua a leggere su optimagazine.com