Prezzo ancora più interessante su Amazon per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo che può essere l’acquisto migliore per chi ha intenzione di risparmiare ed avere tra le mani uno smartphone Android di qualità. Non è l’ultimo top di gamma di stampo Samsung, ma si ritrova con un comparto tecnico di tutto rispetto che può fare ancora la differenza sul mercato.

Tutte le informazioni sul prezzo tagliato del Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon da oggi

Non solo la questione One UI 6.0 trattata di recente, dunque. L’offerta odierna di Amazon può quindi far capitolare qualche utente ancora un po’ indeciso sul da farsi, visto come ritroviamo un prezzo finale di 543,06 euro. Rispetto a qualche mese fa è possibile risparmiare una bella cifra e non è un caso come le scorte a disposizione sul famoso sito di e-commerce stiano per terminare.

Il Samsung Galaxy S22 è ancora uno smartphone Android molto appetibile e sicuramente questa può essere l’occasione giusta per averlo finalmente tra le mani. Quello che bisogna fare è affrettare i tempi d’acquisto, visto come le scorte stiano terminando in poco tempo. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni tale device arriverà nelle vostre case. Tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di acquisto. Ricordiamo alcune delle specifiche tecniche che caratterizzano questo Samsung Galaxy S22.

Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici protetto dal Gorilla Glass Victus Plus. Non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore Exynos 2200 supportato da ben 8GB di RAM ed in questo caso troviamo 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda invece l’aspetto fotografico, spazio ad una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Il sensore anteriore è invece da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale offerta.