La seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 vedrà ancora i nostri protagonisti capire cos’è successo a Lojacono. Stasera, 30 ottobre, va in onda un nuovo appuntamento con la quarta stagione della fiction di successo, basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni.

L’ispettore è accusato di corruzione e privato della possibilità di contattare le persone a lui più care. Lojacono si ritrova quindi solo, abbandonato a se stesso. Non può rivelare alle persone più care cosa gli è successo, perché viene minacciato da una presenza del suo passato; un terribile nemico, Rocco Squillace (Paolo Sassanelli), che ha deciso di vendicarsi di lui in modo spietato. Lojacono, però, arriva a un punto in cui capisce che non può farcela da solo. Deve affidarsi ai suoi “bastardi.”

In parallelo alle indagini sulla misteriosa scomparsa dell’ispettore interpretato da Alessandro Gassmann, i “bastardi” saranno anche impegnati a risolvere il classico caso della settimana.

Si intitola Fiori la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un nuovo efferato omicidio sconvolge il quartiere di Pizzofalcone. Nel suo negozio, su un letto di tulipani, viene ritrovato in una pozza di sangue il noto fioraio Savio Niola. Le indagini si attivano subito battendo ogni pista possibile e impegnando una squadra che sembra essere tornata unita come quella di un tempo. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono, che secondo alcuni documenti sarebbe collegata a una collaborazione dell’Ispettore con la criminalità organizzata.

Nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone 4 ritroviamo: Alessandro Gassmann nei panni di Giuseppe Lojacono; Carolina Crescentini è Laura Piras; Alessia Lamoglia è Marinella, la figlia dell’ispettore; Massimiliano Gallo è Luigi Palma; Tosca d’Aquino è Ottavia Calabrese; Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli; Antonio Folletto è l’agente scelto Marco Aragona; Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo; Serena Iansiti interpreta Simona; e Gennaro Silvestro nel ruolo di Francesco Romano.

L’appuntamento con la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 è per stasera alle 21:30 su Rai1.

