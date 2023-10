Meglio tenersi pronti perché oggi 30 ottobre potrebbe essere il grande giorno dell’uscita della One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23, insiema naturalmente all’aggiornamento Android 14. I tempi sono maturi per l’inizio della distribuzione e, a favore di questa ipotesi, c’è anche una soffiata di una fonte molto considerevole.

Il noto tipster Ice Universe ha rilasciato, nelle ultime ore, il tweet presente alla fine di questo articolo. In maniera chiara e diretta, l’esperto ha fatto sapere che entro questo lunedì 30 ottobre la versione stabile dell’update corposo giungerà a destinazione. Sull’autorevolezza della fonte non ci sono particolari dubbi, visto che proprio Ice Universe ha sempre fornito anticipazioni veritiere sulle novità software e hardware dei principali produttori di smartphone.

Se, come è molto probabile, l’aggiornamento One UI 6.0 (insieme ad Android 14) arriverà proprio oggi sui Samsung Galaxy S23, per noi italiani c’è la speranza di vedere la notifica di download giungere subito? Il nostro paese non ha partecipato al programma di beta testing dell’update ma è molto probabile che, come accaduto anche in passato per altri update maggiori, il firmware arrivi a destinazione quasi subito, dunque già nelle prossime ore. Naturalmente Samsung non ha chiarito quali sono i suoi piani in via ufficiale e dovremmo solo attendere il prosieguo degli eventi con molta pazienza.

Chiunque possegga un Samsung Galaxy S23 e abbia intenzione di procedere subito alla nuova attualizzazione software, farà bene a procedere ad un paio di passaggi propedeutici per tenersi pronti al fatidico momento. L’ideale sarebbe effettuare prima una pulizia dei contenuti superflui sul proprio telefono, poi effettuare una copia di backup dei propri dati e ancora aggiornare le app presenti sul device alle loro ultime versioni disponibili sul Play Store. Se proprio la distribuzione non dovesse partire oggi, di certo non mancherà tra domani e nel prosieguo di questa settimana.

