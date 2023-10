Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Mehdi è in fuga dopo aver rapito Zeynep: vuole portarla dalla madre per avere dei consigli dalla persona di cui si fida di più. La ragazza, però, cercherà in tutti i modi di fuggire. Qualche giorno dopo, è il compleanno di Zeynep, ma la giovane protagonista, dopo il trauma del rapimento, passa tutto il tempo chiusa in camera a piangere. Emine, preoccupata, telefona a Baris per chiedergli aiuto.

Terminata la festa di compleanno, Savas si lascia sfuggire la parola “mamma” quando invita Sakine a casa loro. Intanto, Zeynep rientra al lavoro: i suoi colleghi le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa, ma all’improvviso in ufficio irrompe Bayram ubriaco e delirante. Infine, Cemile è distrutta per la morte di Mujgan e convince Benal a sposare Mehdi nonostante si trovi in carcere.

