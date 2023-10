Matthew Perry si è spento all’età di 54 anni lasciando un vuoto enorme nel mondo di Hollywood, ma anche tra gli appassionati della serie cult anni’90 Friends, seguitissime e amatissima anche in Italia.



La notizia è stata accolta con grande tristezza e da ieri, come prevedibile, si susseguono messaggi di cordoglio e ricordi del noto attore, da parte di suoi colleghi e altri personaggi illustri.



Tra i primi a condividere un pensiero per Matthew Perry è stato il premier canadese Justin Trudeau, il quale ha definito la notizia della scomparsa di Matthew Perry “scioccante e triste. Non dimenticherò mai – dichiara nel suo messaggio – i giochi che facevamo nel cortile della scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che portava loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai”.

Tra i messaggi dei colleghi di Matthew Perry particolarmente toccanti sono le parole di Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210 e Streghe, con cui racconta un aneddoto curioso.

“Eravamo una gang già da molto tempo. Siamo cresciuti tutti insieme andando a Formosa, ridendo costantemente. Matt ha scherzato con delle ragazze al bar. Ci siamo sempre divertiti e ci siamo sostenuti a vicenda. Ci trovavi sempre tutti insieme in uno stand a parlare nella nostra lingua inventata. E sì, Matt ha sempre avuto un grande senso dell’umorismo. Matt e io avevamo un appuntamento ed era il giorno di San Valentino. Voleva prenotare in un ristorante a Malibu ma non poteva, quindi mio padre ha preso la prenotazione per lui. Siamo andati e lui ha parlato dell’indole comunicativa irlandese di mio padre per gran parte della notte. La nostra amicizia durava da molto tempo. Una vita davvero. So che molti stanno soffrendo, specialmente la nostra piccola banda. Mancherà a molti e sicuramente a noi. Potrei essere più poetica o dire le cose meglio, ma in questo momento prevalgono lo choc e la tristezza” Shannen Doherty

Anche l’attrice Maggie Wheeler, che in Friends ha interpretato il personaggio di Janice, fidanzata di Chandler Bing, ha voluto omaggiare il collega: “Che perdita!” Il mondo sentirà la tua mancanza, Mathew. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso”.

Continua a leggere Optimagazine