Il conclamato antisemitismo di Kanye West si arricchisce ciclicamente con nuovi tasselli. Secondo due insider del marchio Adidas, il rapper e imprenditore un giorno disegnò una svastica durante un incontro con rappresentanti del brand. La rivelazione è stata riportata dal New York Times in un articolo del 27 ottobre, e in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Kanye West e la svastica, cos’è successo

In primo luogo, stando a quanto documentato dal New York Times le manifestazioni antisemite di Kanye West si sarebbero verificate già dal 2013. Ricordiamo che il suo brand Yeezy collaborò con Adidas per un certo periodo di tempo per una partnership che, proprio per gli atteggiamenti del rapper, si è interrotta prima del tempo.

In una delle occasioni di incontro tra i brand, Adidas aveva mostrato a Ye alcuni progetti per una collezione futura. Nessuna bozza colpì il rapper, che anziché declinare in maniera sobra la proposta avrebbe afferrato un foglio, puntato lo schizzo di una scarpa e tracciato una svastica per esprimere il suo disappunto.

L’indagine condotta dal New York Times, nella sostanza, rivela che i comportamenti filo nazisti e antisemiti di Kanye West si sarebbero manifestati ben prima del dietrofront di Adidas, che “per almeno un decennio” avrebbe sopportato gli atteggiamenti fuori dagli schemi del rapper.

La foto di Hitler

Ancora, il New York Times riporta un altro aneddoto rivelato da Jon Wexler, ex direttore globale dell’intrattenimento e dell’influencer marketing di Adidas. West gli avrebbe detto di appendere una foto di Hitler nella sua cucina e di baciarla per dimostrare amore incondizionato. Tutto questo perché Wexler è ebreo.

Per questo e altri motivi nell’ottobre 2022 Adidas ha interrotto ogni rapporto di lavoro con Kanye West, ormai noto al mondo non più per la sua musica ma per le sue esternazioni vicine al suprematismo bianco.

