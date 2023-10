Le chiamate WhatsApp di gruppo ricevono una grandissima novità, subito a disposizione per gli iPhone. Un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica siglato come il 23.21.72 per iOS su App Store Apple, integra un’opzione per procedere a delle call ben numerose, fin da subito. Non che la soluzione non fosse giù raggiungibile in passato, ma ora la vita degli utenti è stata resa ben più facile.

Le chiamate WhatsApp di gruppo potevano giù includere 32 partecipanti da qualche tempo. La procedura da seguire, tuttavia, era esattamente questa: si poteva partire con una call collettiva aggiungendo un numero massimo di 15 persone. Successivamente, si potevano inserire ulteriori 17 membri (dunque fino ad un numero massimo di 32 partecipanti) alla chiamata collettiva. Ora, al contrario, si può procedere con l’impostazione di una telefonata di gruppo con 32 persone appunto dal suo primo inoltro. Chi decide di far partire la sessione, può direttamente, può inserire ulteriori 31 numeri della sua rubrica all’interno della telefonata.

La novità appena descritta farà comodo a chi utilizza le chiamate di gruppo wìWhatsApp per lavoro o anche in ambienti formativi come classi di diverso ordine e grado. Per quanto l’opzione per le telefonate collettive non sia menzionata nel changelog ufficiale dell’ultimo aggiornamento WhatsApp presente sull’App Store Apple, chiunque installerà sul proprio telefono proprio l’update già menzionato dovrebbe essere in grado di procedere ad impostare le chiamate di gruppo fino a 32 partecipanti dal loro avvio, senza ulteriori interventi. Gli sviluppatori di Meta sono impegnati ogni giorno a garantire agli utenti di tutto il mondo modalità di utilizzo aggiuntive e pratiche. Lo sviluppo continua quasi a pari passo per gli smartphone Android sia per gli iPhone Apple, senza interruzioni. Quest’ultima implementazione dovrebbe essere dunque ad un passo anche per i dispositivi con OS di Google.

