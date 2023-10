Il lancio a gennaio della serie Samsung Galaxy S24 sembra sempre più probabile con il passare delle settimane. Da tempo, circolano voci su un arrivo anticipato del prossimo modello di punta di Samsung ed un noto informatore cinese ha aggiunto altra benzina sul fuoco.

Secondo quanto riferito da “SamMobile“, il colosso di Seul ha avviato la produzione e svelerà i Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra tra metà e fine gennaio. Tuttavia, le nostre fonti ci dicono che il lancio potrebbe avvenire tra l’inizio e la metà di gennaio, anche se le cose potrebbero andare in entrambi i modi. Un lancio a gennaio non è nulla di cui sorprendersi. Il produttore asiatico cambia regolarmente le cose per quanto riguarda il suo programma Galaxy Unpacked. Ad esempio, i Samsung Galaxy S22 e S23 sono stati annunciati il ​​9 febbraio e il 1 febbraio rispettivamente nel 2022 e nel 2023, mentre l’evento Unpacked relativo al Samsung Galaxy S21 ha avuto luogo il 14 gennaio. Il colosso di Seul sta anche cercando di organizzare eventi Unpacked in un Paese diverso ogni anno invece di andare negli Stati Uniti, motivo per cui ha tenuto la presentazione dei Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 in Corea. Resta da vedere se la società asiatica si atterrà a quel piano, poiché ha iniziato a organizzare di nuovo eventi dal vivo solo nel 2023 dopo essersi attenuta agli eventi virtuali a causa della pandemia di COVID dal 2020 al 2022.

C’è molta attesa per la serie Samsung Galaxy S24. I fan aspettano di vedere se il produttore sudcoreano riuscirà a ricreare la magia ed a basarsi su ciò che ha reso la gamma Samsung Galaxy S23 una delle migliori di sempre. Con il ritorno di Exynos l’anno prossimo, c’è un certo scetticismo, ma ci riserveremo il giudizio per quando i dispositivi diventeranno ufficiali e avremo avuto un po’ di tempo pratico per sperimentarli da vicino.

Continua a leggere su optimagazine.com