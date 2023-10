Doctor Who ha trovato una nuova casa, quella di Disney+. In occasione del 60° anniversario della serie, ci saranno tre episodi speciali ed inediti che arriveranno sulla piattaforma della casa di Topolino in tutto il mondo. Solo nel Regno Unito e in Irlanda andranno in onda sulla BBC.

I tre speciali, intitolati “The Star Beast” (25 novembre), “Wild Blue Yonder” (2 dicembre) e “The Giggle” (9 dicembre), vedranno il ritorno di David Tennant e Catherine Tate, già Decimo Dottore e la sua companion Donna Temple-Noble nella quarta stagione. I due, tra i personaggi più amati della longeva serie di fantascienza britannica, si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Il nuovo cast include Yasmin Finney nel ruolo di Rose Temple-Noble; Miriam Margolyes, voce del Meep; e Ruth Madeley nei panni di Shirley Anne Bingham. Altri personaggi che ritornano: Jacqueline King nel ruolo di Sylvia Noble; Karl Collins in quello di Shaun Temple; e Jemma Redgrave nei panni di Kate Lethbridge-Stewart.

Doctor Who è la serie televisiva d’azione e avventura più longeva al mondo, con 60 anni di storia e oltre 100 premi vinti. La serie britannica per eccellenza ha un enorme seguito a livello mondiale. 9,6 milioni di fan su piattaforme/canali social e 100 milioni di visualizzazioni su YouTube solo nell’ultimo anno.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf e BBC Studios. La serie torna sotto la visione creativa del nuovo showrunner Russell T. Davies, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. Gli speciali del 60° anniversario sono scritti da Russell T. Davies e diretti rispettivamente da Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button. BBC Studios si occupa della distribuzione globale.

Ncuti Gatwa prenderà il controllo del TARDIS come Quindicesimo Dottore durante il periodo delle feste. La nuova stagione di Doctor Who arriverà nel 2024 in streaming su Disney+ a livello globale. Sulla BBC nel Regno Unito e in Irlanda.

Di seguito il trailer dei nuovi episodi per il 60° anniversario di Doctor Who in lingua italiana su Disney+:

