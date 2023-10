Quinta e penultima puntata Cuori 2 su Rai1, l’appassionante medical drama che racconta le avventure dei e medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino anni ’60. Stasera 29 ottobre vanno in onda due nuovi episodi.

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction con un finale drammatico. Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo. Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Nel cast della seconda stagione anche Romina Colbasso nel ruolo di Karen; Benedetta Cimatti è Luisa; e Andrea Gherpelli interpreta Mosca.

Di seguito le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 2. Si parte dall’episodio 2×09 dal titolo Accettare il destino, di cui vi riportiamo la sinossi:

Le indagini sulla morte di Elvira proseguono. L’ispettore Giraudo individua un possibile sospetto. Una persona che aveva più di una ragione per voler uccidere la donna. Le condizioni della piccola Anna peggiorano, e Delia è sempre più in ansia. Alberto è deciso a salvarla e sembra aver trovato un ingegnere in Brianza che potrebbe aiutarli ad adattare il pacemaker al corpicino della bambina. Si mette subito in viaggio con Delia, e la vicinanza risveglierà i loro vecchi sentimenti…

A seguire, l’episodio 2×10 intitolato Un fischio nella notte:

Delia è sempre più lontana della madre. Alberto è preoccupato per Karen, che ha paura di vedere Luisa. Quest’ultima è tornata a casa, vicino al piccolo Carlo. Il cuore di Anna è invece sempre più debole. A complicare le cose sarà una bomba che esplode in un cantiere provocando un numero enorme di feriti. Questo via vai in ospedale farà risvegliare in Helmut brutti ricordi…

L’appuntamento con la quinta puntata di Cuori 2 è per stasera alle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.