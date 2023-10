Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone top di gamma Apple, ma non propensi a spendere tanto, quest’oggi vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon di un device che fa per voi. Parliamo dell’iPhone 14, disponibile con uno sconto dell’11% e in quattro opzioni di colore tra cui: Azzurro, Galassia, Mezzanotte e Viola. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito e consente di restituire il dispositivo entro 30 giorni dal ricevimento. Andiamo subito a dare un’occhiata alle principale caratteristiche e specifiche tecniche.

L’Apple iPhone 14 misura 146.7×71.5×7.8mm per 172gr. di peso. Lo smartphone presenta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (con risoluzione 1170 x 2532 pixel, 460ppi) luminosità massima (tipica) di 800nit, luminosità di picco di 1200nit, tecnologia HDR10, Dolby Vision, tocco con feedback aptico e protezione Ceramic shield. Sotto la scocca troviamo il processore Apple A15 Bionic (5nm), e grafica Apple GPU (5-core graphics), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 3279mAh dotata di supporto per la ricarica wireless MagSafe fino a 15W, la ricarica wireless Qi fino a 7.5W e ricarica tramite PC via USB o alimentatore. La batteria, inoltre, garantisce fino a 20 ore in riproduzione video locali, a 16 ore in riproduzione video in streaming e a 80 ore in riproduzione audio.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 14 offre sul retro una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 12MP con OIS e apertura f/1.5 e da un ultra-grandangolare da 12MP con f/2.4; frontalmente la selfie-cam TrueDepth è da 12MP f/1.9, con autofocus Focus Pixel e l’obiettivo è a sei elementi in grado di registrare video fino in 4k a 60fps (anche in HDR Dolby Vision). In termini di connettività propone 5G, GPS (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC e connettore Lightning. Il sistema operativo è iOS 16 fuori dalla scatola.

