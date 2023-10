L’attore Mattew Perry è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Interprete comico in molti film, noto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing, nella serie TV cult Friends, aveva 54 anni.

La notizia è stata diffusa dai media americani. i quali hanno parlato di una richiesta di pronto soccorso per arresto cardiaco e del successivo ritrovamento del corpo privo di vita all’interno della vasca idromassaggio. Si ipotizza che il decesso possa essere avvenuto per annegamento. Nell’appartamento non sono state trovate droghe.

Al cinema è stato protagonista, tra gli altri film, in FBI: Protezione testimoni e del suo sequel con Bruce Willis. Ha recitato nella commedia Tutta colpa di Sara al fianco di Elizabeth Hurley. A dargli la fama è stata però la televisione e il suo ruolo in Friends, sitcom statunitense creata da da David Crane e Marta Kauffman, prodotta dal 1994 al 2004, in cui ha interpretato magistralmente Chandler, figlio di una scrittrice erotica e di una drag queen, perennemente insoddisfatto del suo lavoro della sua vita sentimentale e anche del suo nome di battesimo.

Intanto attraverso i social sono partiti i messaggi di cordoglio. L’account ufficiale X di Friends ha twittato “Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro affetto va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan”.

