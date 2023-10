Una bomba sganciata per con leggerezza su TikTok dalla vedova Cobain che promette di scuotere l’intera scena internazionale: il 2023 potrebbe chiudersi con un nuovo album di Courtney Love. A riferirlo è stata la stessa frontwoman delle Hole, anche se a questo giro dobbiamo specificare che la sua band non avrà alcun ruolo. Il disco, infatti, sarebbe firmato solo da lei come secondo step della sua carriera solista ben 13 anni dopo Nobody’s Daughter (2010). Come si è arrivati all’annuncio?

Il nuovo album di Courtney Love fuori a Natale?

Come detto in apertura, tutto nasce su TikTok. La Love ha aperto un account non ancora certificato ma palesemente gestito da lei. Sulla timeline sono comparsi brevi teaser in cui la vediamo cantare. Poi l’annuncio:

“Sono Courtney, ciao. Non avrò un TikTok ufficiale. Caricherò solo alcuni teaser dal mio album che uscirà… a Natale, se siamo fortunati. Caricherò solo alcuni teaser. Questa non è una pagina ufficiale. Ci sono solo alcune canzoni, piccoli pezzetti… Non voglio rivelare troppo del mio album che probabilmente uscirà a Natale“.

Che fine hanno fatto le Hole

Inutile dire che l’hype è già alle stelle. E le Hole? Nel maggio 2019 hanno illuso i fan con l’annuncio di una reunion per festeggiare il 25 anni di Live Through This (1994). A tal proposito proprio Courtney Love aveva detto: “Ne stiamo parlando”, poi il silenzio. Fino all’ottobre dello stesso anno, quando sui social è spuntata una foto che mostrava la band al completo accompagnata dall’hashtag #rehearsals. L’immagine, tuttavia, è scomparsa poco dopo.

Ancora silenzio fino al 2021, quando Courtney Love è stata intervistata da Keaton Bell per Vogue. Incalzata sulla reunion delle Hole, ha risposto:

“No, assolutamente no. E voi, ragazzi, dovete accettarlo. Il nostro vecchio manager Peter Mensch mi chiama una volta all’anno per chiedere una reunion: ‘Ehi, sto solo facendo il mio dovere come faccio con Jimmy Page [dei Led Zeppelin]’. Questo mi onora, ma non succederà”.

Non ci resta che attendere che il nuovo album di Courtney Love da solista arrivi sulle piattaforme, senza annunci che rischiano di cadere nel vuoto.

Continua a leggere su optimagazine.com