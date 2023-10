Con Android 14, Google ha introdotto la funzionalità Ultra HDR, che consente agli utenti di acquisire immagini e video HDR e visualizzarli in formato HDR su un telefono compatibile. Questa funzionalità è già stata implementata su alcuni smartphone di punta dei marchi cinesi, ma Samsung non l’ha introdotta con la One UI 6.0. Sembra, però, che l’azienda sudcoreana stia lavorando su questa funzionalità.

Come riportato da “SamMobile“, l’informatore Ice Universe ha riferito che il colosso di Seul introdurrà la funzione Ultra HDR con la serie Samsung Galaxy S24. Si dice che tutti e tre i telefoni della gamma siano dotati di schermi Super AMOLED con luminosità di picco fino a 2500nit, che, se fosse vero, sarebbe il 42% più luminoso rispetto alla serie Galaxy S23. Grazie alla capacità di luminosità dello schermo, il device sarebbe perfettamente adatto per visualizzare immagini e video HDR catturati con la fotocamera.

Attualmente, le immagini ed i video HDR catturati sulla maggior parte degli smartphone Android vengono mappati sulla gamma di display SDR e visualizzati in SDR, perdendo le informazioni sulla gamma dinamica estesa. Alcuni produttori Android hanno implementato le proprie modalità per visualizzare contenuti multimediali HDR su display compatibili con la tecnologia HDR, ma Android 14 introduce uno standard per tale funzionalità. Si dice che i Samsung Galaxy S24 e S24+ saranno dotati del processore Exynos 2400 nella maggior parte dei mercati a livello globale. In Canada, Cina e Stati Uniti, tuttavia, i prossimi telefoni utilizzeranno il chip Snapdragon 8 Gen. 3. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà esclusivamente il chip Snapdragon 8 Gen. 3 in tutto il mondo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com