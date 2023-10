È stato da poco lanciato in India l’ultimo smartphone della serie A di OPPO: si tratta dell’OPPO A79 5G. Il device medio gamma è dotato di buone specifiche tecniche ed è ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo è disponibile nelle opzioni di colore Glowing Green e Mystery Black ed ha un prezzo di 19.999 rupie in India, circa 226 euro al cambio. Il telefono è disponibile per i preordini tramite il sito Web di OPPO India e le vendite inizieranno oggi 28 ottobre tramite il sito web di OPPO India, Flipkart, Amazon e altri punti vendita. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche.

L’OPPO A79 5G è dotato di un display LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, densità di pixel 391PPI, luminosità di 680 nit, foro di perforazione, rapporto schermo-corpo del 91,4% e protezione Panda Glass. Sotto la scocca troviamo un chipset octa-core MediaTek Dimensity 6020, con GPU Mali-G57 MC2, abbinato a 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 con slot per schede microSD per l’espansione della memoria fino a 1TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo medio gamma di OPPO è dotato sul retro di una configurazione a doppia fotocamera, oltre a un sensore di impronte digitali per la sicurezza, composta da un sensore primario da 50MP (con apertura f/1.8 e un FOV di 77 gradi) ed un obiettivo per ritratti da 2MP (con apertura f/2.4). Quanto ai selfie ed alle videochiamate, l’OPPO A79 5G si affida a una fotocamera da 8MP con apertura f/2.0. Lo smartphone è poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 33W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia ColorOS 13.1.

