Nome: Eduardo

Cognome: Biasi

Anno di nascita: 1999

Città: Milano

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Tiktoker

Chi è Eddy Beef

Eddy Beef è il nome d’arte di Eduardo Biasi, un tiktoker italiano nato a Milano il 23 gennaio 1999. Si è fatto conoscere grazie ai suoi video in cui chiede ai proprietari di auto di lusso cosa facciano nella vita per permettersi quelle macchine. Ha raggiunto in breve tempo un gran numero di follower sui suoi canali social, come TikTok e Instagram, grazie alla realizzazione di contenuti multimediali curiosi e divertenti.

Eddy Beef ha frequentato il liceo scientifico a Milano e si è laureato in Economia presso l’Università Cattolica. Durante gli studi ha lavorato come fattorino e cameriere, e si è specializzato in marketing online. Ha iniziato a pubblicare i suoi video su YouTube a 15 anni, ma ha avuto il successo solo dopo aver creato il suo format su TikTok, dove ferma gli automobilisti di macchine costose e li interroga sul loro lavoro. Tra le sue vittime ci sono stati anche personaggi famosi, come il rapper Shiva e l’imprenditore Gianluca Vacchi.

Eddy Beef collabora con altri tiktoker e influencer come Federico Pirola e Giuseppe Barbuto. Eduardo è molto riservato sulla sua vita privata e non si conosce la sua situazione sentimentale. Si sa solo che è figlio di madre napoletana e padre milanese e che vive a Milano.

L’aggressione a Milano

Il 28 ottobre 2023 Eddy è stato aggredito a Milano mentre registrava un nuovo format per i suoi canali social: regalare soldi e PlayStation ai bisognosi. In quel momento stava scendendo dall’auto di un imprenditore che sta finanziando il suo profetto, quando due individui lo hanno assediato cercando di portargli via i soldi.

Alle resistenze di Eddy, i due lo hanno aggredito con un pugno. Eduardo ha raccontato l’episodio sui social:

“Questa è diventata una città davvero pericolosa e non mi sento al sicuro, mi trasferirò al più presto”.

