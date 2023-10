Capodanno 2024 di Rai1 a Crotone. Sarà la Calabria quest’anno ad accogliere il grande evento di fine anno che verrà trasmesso in diretta sulla prima rete Rai. Alla conduzione dell’evento ci sarà, come è ormai tradizione, Amadeus.

La notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso è ufficiale. Lo ha comunicato la Rai.

Dopo la firma della convenzione biennale tra Rai – attraverso la consociata Rai Com – e la Fondazione Calabria Film Commission, il concerto di Capodanno 2024 di Rai1 si terrà a Crotone.

“L’Anno che Verrà” è il nome del tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, con l’appuntamento musicale in piazza. Presenti tanti ospiti musicali e personaggi del mondo dello spettacolo, per una serata all’insegna della musica e del buon umore che avrà inizio alle 20.30 circa per proseguire fino a dopo la mezzanotte.



La serata del Capodanno 2024 di Rai1 da Crotone sarà trasmessa in diretta il 31 dicembre dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città. L’evento verrà realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone.

Sul fronte degli ospiti attesi in piazza, non sono ancora noti i nomi ma il cast di Amadeus, solitamente, è quello in grado di soddisfate le esigenze più diverse per andare incontro ai gusti di adulti e ragazzi. Occorre attendere qualche settimana per l’elenco completo.