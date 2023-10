Non è certo facile far passare il messaggio del fallimento del mondo hippie in un mondo occidentale ormai decadente, perdente, post atomico e polverizzato: eppure Never Mind The Bollocks dei Sex Pistols dimostrò proprio questo. Il 28 ottobre 1977 la storia della musica cambiò nuovamente e per sempre, con una corrente punk che usciva dall’underground come un blob acido e borchiato, pronto a infestare le case passando inevitabilmente dalle fognature.

A vederci lungo fu Malcolm McLaren, forse uno dei nomi più altisonanti dell’arrivismo. Lui, il manager geniale e spregiudicato che fece del punk il suo cavallo di battaglia, forse anche di Troia, per lanciarsi nel disperato business del mercato discografico che in quel tempo era dominato dal progressive rock, dal rock’n’roll, dall’hard rock e dalla disco music. Cosa fare con quattro sbarbi totalmente incapaci di tenersi in piedi e tenere un ritmo? Fermi, non è vero, perché chi scrive sosterrà fino all’ultimo respiro che Paul Cook era sì un batterista mediocre, ma era dritto.

Dunque, cosa fare? Johnny Rotten, con quella zazzera rossa e gli occhi spiritati, era il frontman perfetto, poi c’era quel Steve Jones che chiaramente aveva il rock’n’roll marcio che serviva alla sei corde, e il basso? Sid Vicious, talmente scarso da suonare solo nella traccia Bodies, per tutto il resto ci fu lo stesso Jones dopo la defezione di Glen Matlock. La A&M rescisse il contratto mentre il disco era ancora in lavorazione, poi McLaren riuscì a ottenere la fiducia della Virgin Records. Il risultato?

Un album rabbioso e sguaiato, profondamente punk se consideriamo le personalità degli strumentisti. Con Never Mind The Bollocks dei Sex Pistols, Malcolm McLaren riuscì a sfondare la quotidianità di tutti con canzoni che parlavano di anarchia – Anarchy In The UK – e dichiaravano fondamentalmente odio alle istituzioni – God Save The Queen – in quella che era sì, un’operazione commerciale, ma di guerra.

