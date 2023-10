In Himalaya di Marc e Massimo Boldi non troveremo la hit che chiude in bellezza il 2023, ma un momento di leggerezza che in questo periodo storico travagliato e caotico si rende necessario, quasi vitale. Per questo il cantautore padovano Mar ha scelto di rispolverare le doti da batterista dell’attore comico per proporre un weekend più leggero.

Himalaya, come il titolo suggerisce, è il luogo in cui l’umanità potrebbe rifugiarsi non soltanto per meditare, bensì per “fare pace con le stelle” nell’attesa che arrivi un supereroe per prendere a “calci in cu*o i signori della guerra” e anche dare loro “quattro schiaffi” per rimettere le cose a posto e farli uscire dalla stanza dei bottoni.

Il supereroe è Super Ralph, il Ralph Super Maxi Eroe di The Greatest American Hero, ma il suo intervento non basta. “Ma nel frattempo noi cosa facciamo?”, si chiede Marc. Nel video ritroviamo Massimo Boldi al suo strumento preferito, la batteria. A proposito di questa collaborazione, l’attore ha dichiarato:

“Secondo alcuni studi suonare la batteria rende più felici. Lo è davvero perché è la mia grande passione sin dagli anni 60. Sono contento di aver dato il mio piccolo contributo a questa canzone allegra e spensierata e se dovessi scalare l ‘Himalaya … beh lo farei canticchiando questo ritornello!”.

Quindi Marc racconta:

“Lavorare con Massimo è stato incredibile e tuttora non mi sembra vero, qualcosa di surreale. Himalaya per me è stata una grande sfida, un po’ come se effettivamente avessi dovuto scalare una montagna”.

Non manca la frase iconica “ciao cipollino” che Massimo Boldi pronuncia alla fine del brano e alla fine del video.

Testo