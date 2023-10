Il transpallet è un carrello munito di due forche, particolarmente utile nelle operazioni di movimentazione di pallet (o più in generale di oggetti pesanti) all’interno dei magazzini e non solo. Si tratta di un attrezzo che sfrutta la barra di trazione e, grazie a un’azione di pompaggio (sia elettrica che manuale, a seconda del modello) permette di inforcare il bancale sul quale è presente l’oggetto da spostare e movimentarlo da un punto a un altro del magazzino.

Perché utilizzare un transpallet elettrico piccolo?

Un transpallet elettrico piccolo è la giusta soluzione per migliorare l’efficienza e l’operatività in diversi contesti lavorativi. Nei magazzini, ad esempio, potrebbe essere necessario usare un transpallet elettrico piccolo per spazi e corsie strette in modo da muoversi agevolmente anche negli spazi ridotti. Inoltre, alcuni modelli offrono una ricarica veloce, consentendo di riprendere il lavoro dopo soli 15 minuti di carica. E non finisce di certo qui, questi strumenti permettono di semplificare il lavoro: Il braccio del timone fornisce supporto durante il sollevamento e la guida, riducendo l’affaticamento dell’operatore. Ancora, un transpallet elettrico è la scelta migliore dal punto di vista della sicurezza. A differenza dei transpallet manuali, che sono facilmente accessibili da chiunque, quelli elettrici possono essere configurati con un codice PIN. Questa caratteristica permette l’accesso solo agli operatori autorizzati, il che impedisce l’utilizzo a tutti coloro che non sono in possesso del codice di attivazione.

I vantaggi dei transpallet elettrici piccoli

I transpallet elettrici piccoli offrono una serie di vantaggi che li rendono strumenti indispensabili in vari settori industriali e commerciali:

Maneggevolezza: la loro dimensione compatta consente una facile maneggevolezza. Per tale ragione, un transpallet elettrico piccolo è adatto per spazi ristretti e ambienti affollati, e può essere utilizzato in magazzini, supermercati e altre strutture commerciali;

la loro dimensione compatta consente una facile maneggevolezza. Per tale ragione, un transpallet elettrico piccolo è adatto per spazi ristretti e ambienti affollati, e può essere utilizzato in magazzini, supermercati e altre strutture commerciali; Efficienza energetica: grazie all’alimentazione elettrica, questi transpallet riducono notevolmente i consumi energetici rispetto ai modelli alimentati a combustibile. Ciò non solo riduce i costi di utilizzo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale;

grazie all’alimentazione elettrica, questi transpallet riducono notevolmente i consumi energetici rispetto ai modelli alimentati a combustibile. Ciò non solo riduce i costi di utilizzo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale; Silenziosità: un transpallet elettrico piccolo è in genere molto silenzioso durante l’utilizzo. Questa caratteristica è particolarmente importante negli ambienti come gli uffici, dove è necessario mantenere la tranquillità. Inoltre possono essere utilizzati anche durante le ore serali, senza disturbare gli altri;

un transpallet elettrico piccolo è in genere molto silenzioso durante l’utilizzo. Questa caratteristica è particolarmente importante negli ambienti come gli uffici, dove è necessario mantenere la tranquillità. Inoltre possono essere utilizzati anche durante le ore serali, senza disturbare gli altri; Velocità: nonostante le loro dimensioni ridotte, questi transpallet elettrici sono molto veloci. Questa caratteristica li rende adatti per le applicazioni più intense in cui è richiesta una movimentazione rapida e precisa delle merci, ad esempio per il carico e lo scarico veloce dei camion e per lo spostamento rapido delle merci all’interno di un magazzino;

nonostante le loro dimensioni ridotte, questi transpallet elettrici sono molto veloci. Questa caratteristica li rende adatti per le applicazioni più intense in cui è richiesta una movimentazione rapida e precisa delle merci, ad esempio per il carico e lo scarico veloce dei camion e per lo spostamento rapido delle merci all’interno di un magazzino; Facilità di manutenzione: I dispositivi elettrici, richiedono minori interventi di manutenzione rispetto ai transpallet tradizionali. Ciò si traduce in costi di riparazione ridotti;

I dispositivi elettrici, richiedono minori interventi di manutenzione rispetto ai transpallet tradizionali. Ciò si traduce in costi di riparazione ridotti; Sicurezza: i transpallet elettrici piccoli sono progettati con sistemi di sicurezza avanzati, che garantiscono la sicurezza degli operatori e prevengono danni alle merci durante il trasporto.

Transpallet elettrico con operatore a terra o a bordo: differenze

Quando si parla di transpallet elettrico piccolo è necessario fare una differenza tra i modelli con operatore a bordo e i modelli con operatore a terra. Quest’ultimo modello è dotato di un motore che facilita sia il sollevamento dei pallet sia la movimentazione del transpallet. L’operatore si limita ad accompagnare il transpallet e lo gestisce mediante gli appositi comandi. Essendo una macchina motorizzata, questo modello possiede delle accortezze studiate appositamente per garantire un utilizzo sicuro del transpallet. Ad esempio, è dotato di un pulsante per l’arresto di emergenza in caso di necessità, di un pulsante che permette l’inversione di marcia, di una barra di trazione più lunga al fine di aumentare la distanza di sicurezza del conducente etc. Il modello con operatore a bordo, invece, è sempre manovrato come il modello gestito da terra, tuttavia, l’operatore sale a bordo grazie alla piattaforma abbattibile o su un sedile. In questo modo è possibile, per l’operatore, gestire il transpallet con maggiore comodità senza dover seguirlo passo per passo. Infine, esistono modelli di transpallet con bilancia (ovvero con pesatore) integrata, utile in tutti i casi in cui è necessario pesare tutte le merci durante la movimentazione, poiché permette di controllare il peso immediatamente senza dover spostare più volte il pallet. La bilancia può essere inclusa sia nei modelli con operatore a terra sia nei modelli con operatore a bordo.

Continua a leggere su optimagazine.com