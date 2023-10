Il colosso di Seul ha convenzionalmente utilizzato i suoi chip Exynos nei telefoni della serie Galaxy S a livello globale, ma li ha dotati di chip Snapdragon in alcuni Paesi, come Canada, Cina e Stati Uniti. L’anno prossimo, tuttavia, il gioco dual-chip dell’azienda diventerà ancora più confuso, con i Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ che si dice riceveranno il trattamento Exynos nella maggior parte dei Paesi e Snapdragon in altri. Il Samsung Galaxy S24 Ultra, tuttavia, dovrebbe utilizzare un chip Snapdragon in tutti i Paesi del mondo. Un nuovo video del produttore asiatico conferma praticamente lo Snapdragon 8 Gen. 3 per il Samsung Galaxy S24 Ultra, dove viene dettagliata la nuova tecnologia fotografica ISOCELL Zoom Anyplace.

Come riportato da “SamMobile“, la tecnologia funziona con le fotocamere proprietarie ISOCELL da 200MP, ma l’azienda asiatica ha confermato che la funzionalità è “accelerata dal motore AI di Qualcomm” e ha mostrato il processore Snapdragon 8 Gen. 3 nel video. Poiché il Samsung Galaxy S23 Ultra utilizza un sensore da 200MP, ma monta lo Snapdragon 8 Gen. 2, la tecnologia Zoom Anyplace sembra essere stata sviluppata per il Samsung Galaxy S24 Ultra (poiché ha bisogno di un chip Qualcomm, è praticamente confermato che il dispositivo sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen. 3). La funzione Zoom Anyplace funziona con i sensori della fotocamera ISOCELL da 200MP e può catturare contemporaneamente l’intero campo visivo ed aree ingrandite su video con risoluzione 4K. La funzionalità sblocca un potenziale più creativo, offrendo agli utenti la possibilità di registrare due visualizzazioni diverse utilizzando la stessa fotocamera. Il colosso di Seul afferma che anche i soggetti in rapido movimento non possono uscire dallo schermo. Secondo quanto riferito, questa tecnologia aiuta anche a ridurre le vibrazioni del display.

Mentre Qualcomm ha omesso di menzionare Samsung nel suo evento principale per il lancio dello Snapdragon 8 Gen. 3 all’inizio di questa settimana, questo nuovo video del produttore sudcoreano mostra il nuovo chip Qualcomm confermando praticamente che il Samsung Galaxy S24 Ultra lo utilizzerà.

