La serie dei Samsung Galaxy S24 presterà molta attenzione al discorso prestazioni, soprattutto coi più evoluti Samsung Galaxy S24 Plus. Al di là dei discorsi relativi al processore Exynos, con alcuni numeri che abbiamo esaminato nella giornata di ieri con un altro articolo, è fondamentale esaminare determinate scelte strategiche del produttore che potrebbero distinguere il comparto hardware dei singoli dispositivi. Un cambio di politica coi top di gamma del prossimo anno appare possibile, proprio in termini di differenziazione tra modelli appartenenti alla stessa serie.

Esaminiamo più da vicino il Samsung Galaxy S24 Plus sul versante RAM, in vista della sua uscita

Basti pensare al fatto che, solitamente, gli smartphone Galaxy S Ultra hanno alcune specifiche che non sono disponibili sui modelli base e Plus, una delle quali è la quantità di RAM. Ora, negli anni scorsi la situazione è stata molto chiara, in quanto Samsung ha deciso di abbinare spesso e volentieri il chipset dei modelli Ultra a 12 GB di RAM di serie. In questo modo, ha creato una sorta di valore aggiunto rispetto ai modelli base di questa famiglia, ma come accennato in precedenza la tradizione potrebbe spezzarsi il prossimo anno.

Già, perché a detta di SamMobile la decisione potrebbe essere quella di dotare anche i Samsung Galaxy S24 Plus di ben 12 GB di memoria RAM. Tutto nasce da un benchmark nel quale il Samsung Galaxy S24 Plus appare con una chiara scheda tecnica. L’analisi in questione, infatti, fa emergere che i modelli base e Plus saranno alimentati dall’Exynos 2400 nella maggior parte dei mercati. Staremo a vedere quali saranno le decisioni specifiche del produttore per l’Italia ed il resto d’Europa.

Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S24 Plus avrà anche più spazio di archiviazione rispetto ai suoi predecessori.

Continua a leggere su optimagazine.com