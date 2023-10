OPPO ha di recente lanciato il modello A2m: adesso, il produttore cinese è pronto a presentare sul mercato un nuovo smartphone di fascia media dotato di connettività 5G; parliamo di OPPO A2 5G. Il device è stato avvistato sulla piattaforma China Telecom e con esso sono giunti anche maggiori dettagli incluso il design, il prezzo e le specifiche. Andiamo subito a dare un’occhiata.

Il prossimo OPPO A2 5G del gigante tecnologico cinese è stato avvistato sulla piattaforma China Telecom. Guardando il database online, questo medio gamma porta il numero di modello PJB110. Tale elenco ha anche rivelato il design dello smartphone grazie ai render ufficiali, dai quali si può notare un foro presente nella parte anteriore allineato al centro per ospitare la fotocamera selfie. Il pulsante di accensione ed i bilancieri del volume sono situati sul lato destro del device. La piattaforma China Telecom afferma che il dispositivo avrà un display LCD da 6,72 pollici dotato di risoluzione FullHD+. Il nuovo A2 5G arriverà con un corpo sottile che misura 7,9mm di spessore per 193gr. di peso. Sotto la scocca, il device sarà dotato del processore MediaTek Dimensity 6020 (rinominato Dimensity 700), abbinato a 12GB di RAM e 256/512GB di spazio di archiviazione (espandibili fino a 1TB tramite scheda microSD).

ARTICOLI CORRELATI

Quanto al comparto fotografico, l’OPPO A2 5G offrirà una fotocamera principale da 50MP, affiancata daun sensore secondario da 2MP; la parte anteriore ospita uno sparatutto selfie da 8MP. Altre caratteristiche importanti includono una grande batteria da 5000mAh e un jack audio per cuffie da 3,5mm. Infine, secondo quanto riportato, il modello base avrà un prezzo di 1999 Yuan (circa 260 euro al cambio), mentre il 512GB potrebbe costare 2199 Yuan (circa 280 euro). A quanto pare, lo smartphone di fascia media arriverà in più opzioni di colore, ovvero Ice Crystal Purple, Clear Wave Green e Quiet Sea Black. Il sistema operativo è Android 13. Quanto al suo arrivo nei mercati europei ancora non si sa nulla con certezza, occorrerà aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com