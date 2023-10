Già è tempo di parlare dell’aggiornamento iOS 17.2, visto che la prima beta dell’ulteriore nuova versione del sistema operativo Apple è stata appena rilasciata dagli sviluppatori. Le novità a bordo del pacchetto non sono poche, almeno stando al changelog ufficiale del primo update sperimentale e varrà pure la pena di tenere sotto osservazione gli ulteriori interventi degli esperti sui firmware, di qui alle prossime settimane.

La prima cosa da dire è che iOS 17.2 include l’app Journal. Quest’ultima era stata già annunciata da Apple alla WWDC estiva, ma poi non aveva fatto più capolino nel primo update iOS 17. Lo strumento serve agli utenti in qualità di diario digitale per appuntare considerazioni e pensieri utili a mantenere il proprio benessere digitale. Apple ha pensato a questo tool prevedendo anche dei suggerimenti automatici per incrementare l’ispirazione.

Anche l’app Messaggi si evolve con il nuovo iOS 17.2. Ogni fumetto della conversazione potrà essere premuto per associare a quest’ultimo una reazione: finora era prevista invece un’azione di trascinamento meno immediata. Per quanto riguarda le Memoji, è presente una nuova sezione “Corpo” in cui gli utenti possono personalizzarne vita, busto, spalle e braccia. Per continuare, pure in Apple Music viene introdotta ora un’opzione per condividere più facilmente una playlist con un numero di persone variabile.

.Nella selezione delle più importanti novità di iOs 17.2 finora scovate, c’è anche quella denominata iMessage Contact Key Verification presentata oramai circa un anno fa. L’opzione è pensata per garantire la massima sicurezza a chi affronta “minacce digitali straordinarie” come giornalisti, attivisti per i diritti umani e funzionari governativi con l’introduzione di chiavi criptate e univoche per mantenere ogni conversazione più che mai sicura da sguardi indiscreti.

