Una nuova offerta è presente quest’oggi su Amazon e riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Un dispositivo che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente rispetto al passato, anche grazie all’arrivo sul mercato della nuova famiglia di top di gamma targata Apple. Non potevamo quindi quest’oggi non menzionare quest’offerta di spicco del famoso sito di e-commerce e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. L’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna è infatti proposto con uno sconto dell’11% applicato sul prezzo precedente di 879 euro.

Merita attenzione il minimo storico per iPhone 14 con il prezzo Amazon di oggi 27 ottobre

Siamo scesi sotto la soglia portata alla vostra attenzione pochi giorni fa. Ciò significa che attualmente tale device di stampo Apple può essere acquistato alla cifra finale di 779 euro. Un risparmio importante per coloro che vorrebbero avere un dispositivo Apple abbastanza recente, ma non spingendosi oltre una determinata spesa. La disponibilità è immediata su Amazon, c’è la pronta consegna senza dover pagare le spese di spedizione. In pochissimo tempo dall’ordine, questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB arriverà nelle vostre case.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Per agevolare i vari utenti, sul famoso sito di e-commerce c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo. Opportunità da non lasciarsi scappare anche per coloro che non hanno modo di spendere la cifra intera in un’unica volta. Come visto ci sono tanti vantaggi nell’acquistare un iPhone su Amazon, ma ora rinfreschiamoci la memoria sulle specifiche tecniche che appartengono a questo iPhone 14. Parliamo di un top di gamma che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

Non manca un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, con la batteria che dura tutto il giorno e permette una riproduzione video fino a 20 ore. Insomma caratteristiche di spicco che risultano essere ancora attuali sul mercato smartphone.

