Gli amanti di fumetti e videogiochi non possono non sapere del lancio dell’app Lucca GC23, soprattutto se parteciperanno alla prossima fiera di comics e games di scena nella nota città toscana dal giorno 1 al 5 novembre. Il consueto appuntamento autunnale con i contenuti per giovanissimi 8e non solo) beneficerà di uno strumento per smartphone utilissimo per tutti i visitatori, come sempre tanto numerosi per lo speciale festival.

Funzionamento

L’app Lucca GC23 è disponibile per il download, in maniera del tutto gratuita, sul Play Store per gli Android e sull’App Store Apple per gli iPhone. Subito dopo l’installazione, l’applicazione richiede un paio di consensi: l’autorizzazione all’invio di notifiche push per restare aggiornato sulla speciale fiera e quello per il rilevamento della propria posizione, se si vogliono utilizzare al meglio le funzioni dello strumento. Di base, non è richiesta alcuna registrazione, ma una funzione molto utile dello strumento sarà possibile solo con autenticazione (come sarà spiegato di seguito.

A cosa serve l’app in esame per gli ospita del Lucca Comics e Games edizione 2023? La sua prima utilità è quella per la consultazione del programma dell’evento, così da non perdere alcun appuntamento e per creare la propria tabella di marcia personalizzata, proprio in base ai gusti personali. Grazie a quanto programmato appunto, l’utente finale riceve le notifiche push in tempo reale (ovvero 30 minuti prima dell’inizio di ogni appuntamento prescelto). Lo strumento è stato programmato anche per comunicare eventuali modifiche alla viabilità o di ordine pubblico, per tempo. Una volta stabilito il da farsi in uno dei 5 giorni degli eventi a Lucca, la scheda mappa fornirà sempre informazioni utili per raggiungere la meta prescelta.

Uno degli aspetti più interessanti dell’app Lucca GC23 è che questa consente di creare un gruppo di amici da condividere via WhatsApp o social. Lo scopo del fare gruppo appunto è quello di condividere la partecipazione agli eventi, degli interessi per qualsiasi appuntamento del festival, tenendo fede al claim dell’edizione di quest’anno, ossia “together”.

Veniamo ora alla funzione che richiede una registrazione all’interno dell’applicazione ufficiale di Lucca Comics & Games. Quest’ultima include una sezione per la prenotazione di eventi a numero chiuso e la gestione dei relativi biglietti. Per questo motivo, l’autenticazione con nome utente e password risulta consigliabile sempre. anche con l’ausilio di account pregressi come quelli Facebook e Google.

Usabilità

L’applicazione di Lucca Comics&Games è stata pensata da visitatori assidui della kermesse di fumetti e videogiochi. L’impronta data dai creatori dello strumento è di certo un bene, visto che lo strumento appare incredibilmente fruibile. Proprio perché sono stati i consueti partecipanti al festival a pensare al tool, notiamo come questo sia stato pensato anche per funzionare in assenza o con poca rete. Chiunque abbia partecipato almeno ad un’edizione della fiera sa bene che l’enorme afflusso di pubblico satura la copertura mobile del centro di Lucca. Ecco perché questo accorgimento tutt’altro che inutile è di certo tra gli aspetti più interessante del progetto appena nato.

L’app Lucca GC23 è un concentrato di numerosissime informazioni. Le schede dello strumento potrebbero sembrare confusionarie ad un pubblico non allenato, perché particolarmente ricche. Poco importa, il pubblico di riferimento della fiera italiana per eccellenza di fumetti e gaming non avrà alcuna difficoltà nella consultazione.

