Ultimo appuntamento con Un’Estate Fa su Sky, la nuova serie ambientata tra passato e presente. Lino Guanciale e Filippo Scotti sono i protagonisti di un mistero che si dipana fra i ’90 e i giorni nostri. Diretta da Davide Marengo e Marta Savina, la serie va in onda in esclusiva su Sky e in streaming. Stasera 27 ottobre saranno trasmessi i due episodi conclusivi.

Mentre l’ispettore Zancan continua instancabilmente ad avvicinarsi alla verità, nel presente Elio, dopo una violenta lite con Filippo, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita professionale e personale e tenta disperatamente, di riuscire a tornare ancora una volta a quell’estate del ‘90 per salvare Arianna. Al camping L’Onda, intanto, la situazione precipita e ogni azione di Elio sembra portare inesorabilmente al peggio…

Di seguito le anticipazioni. Si parte con l‘1×07 di cui vi riportiamo la sinossi:

L’indagine di Zancan lo avvicina sempre più alla verità di quanto accaduto quell’estate. Nel 1990, tra Elio e Costanza si crea tensione a causa dei sentimenti che lei prova per l’amico, mentre Arianna viene sorpresa dal ritorno al campeggio di Filippo. Lo stesso Filippo, nel presente, costringe Elio ad una sanguinosa resa dei conti.

A seguire, l’episodio 1×08:

Elio prova disperatamente a tornare nel passato, nonostante le precarie condizioni di salute. Al campeggio, la situazione precipita in fretta: Elio tenta il tutto per tutto per salvare la vita ad Arianna, senza rendersi conto che proprio le sue azioni danno l’avvio ad una impensabile serie di conseguenze. Nel presente, Elio cerca di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza familiare e professionale.

Nel cast principale di Un’Estate Fa troviamo: Lino Guanciale nei panni di Elio da adulto; Filippo Scotti è Elio da giovane; Claudia Pandolfi è Costanza (adulta); Antonia Fotaras è Arianna; Nicole Grimaudo è Isotta; Paolo Pierobon è Zancan.

Al momento non sappiamo se Un’Estate Fa avrà una seconda stagione, anche se i dati di ascolto per i primi due episodi sono stati alti: quasi 900mila spettatori medi (870k). Nel dettaglio, il primo ha ottenuto 876mila spettatori, mentre il secondo ne ha raggiunti 864mila. Con questi dati, Un’Estate Fa si attesta quale terzo miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi due anni (ottobre 2021-ottobre 2023).

L’appuntamento con Un’Estate Fa è alle 21:15 su Sky.

