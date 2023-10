Come trascorrere il lungo ponte che ci porta ad Halloween? Non l’autunno che si è portato via le belle giornate cosa c’è di meglio che starsene a casa, di sera, al caldo, guardando qualche serie TV in grado da tenerci col fiato sospeso e provocare anche qualche brivido?

Ecco dunque qualche suggerimento su come scegliere le serie TV da guardare ad Halloween. Per l’occasione abbiamo provato a stilare una Top 5 delle serie televisive horror, giusto per restare in tema.

“Hill House”: è la prima stagione della serie antologica statunitense intitolata The Haunting, creata e diretta da Mike Flanagan, che ci immerge nel mondo del paranormale. Basata sul romanzo di Shirley Jackson, “Hill House” offre una storia di fantasmi coinvolgente che mescola abilmente l’horror psicologico e soprannaturale. “American Horror Story”: concepita con le caratteristiche della serie antologica, in modo che ogni stagione avesse trama, ambientazione e personaggi diversi, è diventata un’icona dell’horror televisivo. Trasmessa dal 5 ottobre 2011 sulla rete via cavo FX, attualmente sono disponibili 11 stagioni, ciascuna delle quali esplora un diverso sottogenere horror. “Stranger Things“: ambientata negli anni ’80, questa serie Netflix original mescola il paranormale con una storia di amicizia e crescita, ispirati a film cult che hanno fatto la storia del cinema di fine secolo scorso. Si caratterizza per la presenza di creature spaventose, misteri e una colonna sonora a dir poco memorabile. “The Haunting of Bly Manor” è la seconda stagione di The Haunting. La storia si basa sui romanzi di Henry James, con un’ambientazione gotica piena di suspense e terrore. Una istruttrice viene mandata nella campagna dell’Essex per badare a due ragazzini si ritrova a dover affrontare una serie di eventi misteriosi che avvengono nella tenuta durante la notte. Pur avendo trama e cast diverso dal precedente capitolo, mantiene lo stesso stile di regia e l’atmosfera spaventosa. “Penny Dreadful”: un omaggio ai classici dell’horror letterario, in grado di far coesistere personaggi come Frankenstein, Dorian Gray e Dracula in un’unica trama intricata. La serie è particolarmente apprezzata per l’ambientazione gotica e perché rappresenta un unicum, quanto a stile narrativo, nel panorama delle serie televisive.

