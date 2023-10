Anche Alessandro Cattelan si aggiunge alla lista dei flop autunnali. Il suo programma non riesce proprio a conquistare i telespettatori. Nell’ultima puntata E poi c’è Cattelan ha ottenuto un poco lusinghiero 3,5 % di share. Appena 314mila spettatori hanno deciso di concludere la giornata televisiva in compagnia di Cattelan.

Il programma è stato chiuso avendo completato il ciclo previsto di messa in onda. Se ne riparlerà a Gennaio a meno che non ci siano valutazioni diverse in considerazione dei risultati davvero scarsi ottenuti da Cattelan con la sua trasmissione.

E poi c’è Cattelan nonostante gli ospiti di richiamo e la verve del conduttore resta praticamente al palo con percentuali di share ben inferiori alle aspettative di Rai 2. Il conduttore è considerato tra i più bravi della sua generazione e su Cattelan Rai 2 ha fatto investimenti cospicui.

Al momento i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Cattelan e gli autori sono già al lavoro sul format ed in contenuti per tentare di catturare l’attenzione dei telespettatori. Spiegare un flop tanto clamoroso non è semplice. Certamente non ha giocato a favore di Cattelan la programmazione ad orario sempre più notturno .

Molti criticano Cattelan per la sua autoreferenzialità che talvolta trasforma gli ospiti pur prestigiosi in un contorno a discapito del dominante conduttore. Altri ancora ricordano anche come la generazione Cattelan predilige sempre di più altri media d’intrattenimento piuttosto che la televisione tradizionale e generalista. Ci sarà tempo fino a Gennaio per tentare di rimediare, ma l’impresa appare in salita anche per un talento come Cattelan.

Continua a leggere www.optimagazine.com